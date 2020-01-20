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Виталий Дроздов: биография члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020

20.01.2020

Сегодня стало известно, что третьим судьей Национального отбора на Евровидение-2020 стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине «ТАВР Медиа», генеральный директор «Хіт ФМ» Виталий Дроздов.

Родился Виталий Дроздов в 1971 году в Гродненской области в Беларуси. Получил два высших образования – в технической и юридической сферах. Начал свою карьеру в 1993 году. Много лет был ведущим, музыкальным редактором и программным директором на нескольких минских радио.

В 1995 году Дроздов присоединился к своим друзьям и стал участником группы «Ляпис Трубецкой», где играл на скрипке и исполнял бэк-вокал два года. Уже с 2000 года Виталий часто бывал в Киеве: устраивал много совместных акций c киевскими радиостанциями.

В 2003 году он стал директором «Ляписов», а также директором проекта «Дети солнца» – продюсерского центра, который продюсировал группу «Ляпис Трубецкой», «Сашу и Сирожу» и другие группы и проекты. Параллельно консультировал государственное радиовещание Беларуси.

В 2005 году приехал в Киев по приглашению «ТАВР Медиа» как радиоэксперт – для анализа рынка и перезапуска радиостанции. После успешной работы он стал директором радиостанции и переехал жить в Украину. На тот момент его радиостанция занимала 24-е место по Киеву и 5-е по Украине в радиотопе. После нескольких лет работы Виталия на посту ХітFM заняло первое место по Киеву и стране.

В 2008 Виталий стал генпродюсером крупной радиостанции.

В 2011 был членом жюри «Фабрики зірок»-4.

С 2011 года и по сей день Виталий занимает пост генпродюсера «ТАВР Медиа», куда на данный момент входят 6 радиостанций. 

Виталий Дроздов открыл широкой украинской общественности такие имена как Надежда Матвеева, Анатолий Анатолич, Владимир Остапчук. Они начинали свою всеукраинскую радиокарьеру под его руководством.

Также Дроздов проводит профессиональную консультационную деятельность – он консультирует радиостанции №1 Беларуси и Молдовы.

Виталий уже давно признан одним из главных специалистов не только в украинской радиосфере, но и во всей музыкальной индустрии. Об этом свидетельствует его участие в качестве эксперта в разных важных для украинской музыки событиях: он является членом жюри Национальной музыкальной премии YUNA, первой премии независимой музыки Yager Music Awards, легендарной музыкальной премии «Золотая Жар-птица», Всеукраинского благотворительного детского фестиваля «Черноморские игры», а также конкурса «Хит-конвейер» от телеканала М2. Виталий — постоянный участник музыкального совета премии М1 Music Awards, а с недавнего времени и член жюри Национального отбора на Евровидение-2020.

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