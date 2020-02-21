Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

21.02.2020

Відомо, що третім суддею Національного відбору на Євробачення-2020 став генеральний продюсер радіохолдингу №1 в Україні «ТАВР Медіа», генеральний директор «Хіт ФМ» Віталій Дроздов.

Дивитись онлайн Євробачення 2020 – фінал відбору в Україні від 22.02.2020

Відбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн трансляцію другого півфіналу від 15.02.2020

Народився Віталій Дроздов 1971 року в Гродненській області в Білорусі. Здобув дві вищі освіти – в технічній та юридичній сферах. Почав свою кар’єру в 1993 році. Багато років був ведучим, музичним редактором і програмним директором на кількох мінських радіо.

У 1995 році Дроздов долучився до своїх друзів і став учасником гурту «Ляпис Трубецкой», де грав на скрипці і виконував бек-вокал два роки. Уже з 2000 року Віталій часто бував у Києві: влаштовував багато спільних акцій з київськими радіостанціями.

У 2003 році він став директором «Ляпісів», а також директором проєкту «Діти сонця» – продюсерського центру, який продюсував гурт «Ляпис Трубецкой», «Сашу і Сірожу» та інші гурти і проєкти. Паралельно консультував державне радіомовлення Білорусі.

У 2005 році приїхав до Києва на запрошення «ТАВР Медіа» як радіоексперт – для аналізу ринку і перезапуску радіостанції. Після успішної роботи він став директором радіостанції і переїхав жити в Україну. На той момент його радіостанція посідала 24-те місце по Києву і 5-те по Україні в радіотопі. Після кількох років роботи Віталія на посаді ХітFM посіло перше місце по Києву і країні.

У 2008 Віталій став генпродюсером великої радіостанції.

У 2011 був членом журі «Фабрики зірок»-4.

З 2011 року і до цього дня Віталій займає пост генпродюсера «ТАВР Медіа», куди на цей момент входять 6 радіостанцій.

Віталій Дроздов відкрив широкому українському загалу такі імена, як Надія Матвєєва, Анатолій Анатоліч, Володимир Остапчук. Вони починали свою всеукраїнську радіокар’єру під його керівництвом.

Також Дроздов проводить професійну консультаційну діяльність – він консультує радіостанції №1 Білорусі та Молдови.

Віталій вже давно визнаний одним із головних фахівців не лише в українській радіосфері, а й у всій музичній індустрії. Про це свідчить його участь як експерта в різних важливих для української музики подіях: він є членом журі Національної музичної премії YUNA, першої премії незалежної музики Jager Music Awards, легендарної музичної премії «Золота Жар-птиця», Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські ігри», а також конкурсу «Хіт-конвеєр» від телеканалу М2. Віталій – постійний учасник музичної ради премії М1 Music Awards, а віднедавна і член журі Національного відбору на Євробачення-2020.

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить