Дивіться онлайн-трансляцію першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020 вже 08.02.2020 о 19:00 на нашому сайті. Прямий ефір ви можете подивитися на телеканалах СТБ і UА: Перший.

Згідно з жеребкуванням Нацвідбору на Євробачення-2020 у першому півфіналі виступлять 8 виконавців:

Учасники представлять свої пісні у двох півфіналах (8 і 15 лютого), по вісім виконавців у кожному. Хто представлятиме Україну на Євробаченні-2020, залежить від журі та глядачів.

А 22 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020, під час якого буде визначено переможця. Тож слідкуйте на телеканалі СТБ за прямими ефірами, аби дізнатися першими, хто представлятиме Україну в Роттердамі.

Керівниця Нацвідбору Наталя Франчук про учасників та нових членів журі: «Спочатку я хочу нагадати всім, що Євробачення – це конкурс пісні. Тому до того моменту, поки ми їх не почуємо, оціночні судження висловлювати рано. Я вас запевняю, новачки ще всіх здивують! Можливо, навіть посунуть досвідчених, як традиційно відбувається на Нацвідборі!

Це правильно – періодично змінювати людей, які визначають долю учасників. Цьогоріч ми залучили людину, яка визначає в нашій країні, яку музику ми будемо слухати. Віталій Дроздов керує шістьма радіостанціями, одна з яких вже дуже багато років є радіостанцією №1 в нашій країні – це «Хіт FM». Він, як ніхто інший, знає, яка пісня буде залучати аудиторію з першого прослуховування.

Тіна Кароль свого часу сама зайняла високе місце на Євробаченні. Вона – діва української сцени! Мені подобається, що вона дуже мотивована. Я люблю, коли у суддів горять очі, коли для них це важливо!»

Члени журі – Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Телевізійна зйомка Національного відбору на Євробачення відбудеться у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37.

Не пропустіть наймузичнішу подію року в Україні!

Ведучий прямих ефірів Національного відбору – Сергій Притула.

Музичний продюсер Національного відбору – Руслан Квінта.

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