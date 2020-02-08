Смотрите онлайн-трансляцию первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 уже 08.02.2020 в 19:00 на нашем сайте. Прямой эфир вы можете посмотреть на телеканалах СТБ и UА: Перший.

Согласно жеребьевке Нацотбора на Евровидение-2020 в первом полуфинале выступят следующие 8 исполнителей:

Участники представят свои песни в двух полуфиналах (8 и 15 февраля), по восемь исполнителей в каждом. Кто будет представлять Украину на Евровидении-2020, зависит от жюри и зрителей.

А 22 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020, в ходе которого определится победитель. Поэтому смотрите на телеканале СТБ прямые эфиры, чтобы узнать первыми, кто отправится представлять Украину в Роттердаме.

Руководительница Нацотбора Наталья Франчук об участниках и новых членах жюри: «Сначала я хочу напомнить всем, что Евровидение – это конкурс песни. Поэтому до того момента, пока мы их не услышим, оценочные суждения высказывать рано. Я вас уверяю, новички еще всех удивят! Может быть, даже подвинут старичков, как традиционно происходит на Нацотборе!

Это правильно – периодически менять людей, которые определяют судьбу участников. В этом году привлекли человека, который определяет в нашей стране, какую музыку мы будем слушать. Виталий Дроздов руководит шестью радиостанциями, одна из которых уже очень много лет является радиостанцией №1 в нашей стране — это «Хит FM». Он, как никто другой, знает, какая песня будет привлекать аудиторию с первого прослушивания.

Тина Кароль в свое время сама заняла высокое место на Евровидении. Она – дива украинской сцены! Мне нравится, что она очень мотивирована. Я люблю, когда у судей горят глаза, когда для них это важно!»

Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Телевизионная съемка Национального отбора на Евровидение будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.

Не пропустите самое музыкальное событие года в Украине!

Ведущий прямых эфиров Национального отбора – Сергей Притула.

Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.

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