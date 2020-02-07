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Виталий Дроздов: Пока у меня нет фаворитов на Нацотборе-2020

07.02.2020

Третьим судьей Национального отбора на Евровидение-2020 стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине «ТАВР Медиа», генеральный директор «Хіт ФМ» Виталий Дроздов. Что думает новый судья о конкурсантах этого года и на что в первую очередь будет обращать внимание  – читайте прямо сейчас! 

Известно, что Виталий Дроздов уже давно признан одним из главных специалистов не только в украинской радиосфере, но и во всей музыкальной индустрии. Об этом свидетельствует его участие в качестве эксперта в разных важных для украинской музыки событиях: кроме того, что он является членом жюри Национальной музыкальной премии YUNA, он судит и другие масштабные музыкальные премии. 

Виталий, как вам статус члена жюри Нацотбора на Евровидение?

Пока еще не понимаю, ведь к полноценному оцениванию участников приступлю уже через несколько дней. Но я давно начал изучать и анализировать конкурсные песни участников, правда, это только одна из частей того, что будет оцениваться на полуфиналах и финале. Знаю, что мне это очень интересно, потому что я занимаюсь музыкальным процессом уже многие десятилетия, и это – очень интересная работа, работа в радость! 

Когда вам предложили стать судьей на конкурсе, вы сразу согласились? Какая была ваша первая реакция? 

Вначале я обсудил детали, правила, и все, что нужно. Я ведь не являюсь телезвездой, поэтому мне нужно было понять, чего именно от меня хотят. А когда я понял, то согласился.

На что в первую очередь будете обращать внимание при оценке конкурсантов: стиль музыки, образ артиста, харизму или все же песню?

Для меня важна в выступлениях на Нацотборе не только конкурсная песня, но и сам номер в целом. Оценка должна быть интегральной: она включает песню, которая должна быть запоминающейся, личность артиста, месседж, который он несет, а также номер и постановка, вокальное исполнение.

А как сейчас оцениваете конкурсантов Нацотбора? У вас уже есть любимчики?

Оценивать буду после того, как посмотрю номер. Я уже давно начал процесс прослушивания песен, а также ознакомления с другим творчеством и концепцией всех полуфиналистов. И хочу сказать, что я впечатлен этими артистами, их высоким уровнем и потенциалом. Мне нравится состав участников и я уже жду, когда смогу увидеть их выступления. 

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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