Відбувся перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020 і визначено учасників, які пройшли у фінал. Із восьми конкурсантів троє стали на крок ближче до перемоги. Хто став фіналістами Нацвідбору на Євробачення-2020 і знову виступить у фіналі — дізнайтеся в матеріалі.

Члени журі та глядачі за допомогою своїх голосів визначили четвірку учасників, які пройшли у фінал Національного відбору на Євробачення-2020. У першому півфіналі, який відбувся 8 лютого, змагалися 8 конкурсантів з різними й унікальними композиціями. Однак найкращі та найяскравіші виступлять знову, але вже у фіналі, де боротимуться за можливість представити Україну на головному пісенному конкурсі Євробачення-2020.

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Фіналістами Відбору на Євробачення-2020 стали:

Jerry Heil

KRUTЬ

Go-A

15 лютого відбудеться другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020 року, де виступлять ще 8 учасників. З них також буде визначено четвірку лідерів, які відправляться у фінал боротися за перше місце.

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