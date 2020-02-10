Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
10.02.2020
Відбувся перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Уже відомо, хто став фіналістом із першої вісімки учасників. Редакція сайту STB.UA пропонує прослухати пісні тих, хто наблизився до можливості представити Україну в Роттердамі. Пісні фіналістів — слухайте в матеріалі.
8 лютого стала відома трійка тих, хто пройшов у фінал Нацвідбору-2020. Уже 15 лютого під час другого півфіналу до них долучаться ще чотири учасники, які боротимуться у фіналі за перше місце.