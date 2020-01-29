Руслан Квінта: Кожен учасник Нацвідбору – це вже мій фаворит!

Музичний продюсер Національного відбору на Євробачення-2020 розповів читачам STB.UA, за яким принципом були відібрані учасники на конкурс, чи задоволений він оновленим складом журі та на що в першу чергу звертав увагу. Детальніше читайте в інтерв’ю з Русланом Квінтою.

Як в цьому році визначався склад учасників Нацвідбору на Євробачення?

Краса цього проєкту в тому, що його робить дуже крута команда. Ти можеш бути хорошим генератором, але зі згуртованою командою професіоналів, завжди буде результат кращий. Коли ми вибираємо учасників, то це не думка однієї людини, це думка всієї команди. Все доходить аж до голосування! Ми піднімаємо руки – і тоді точно все буде чесно, зрозуміло, без підкилимних історій. Адже для нас це – дуже важливо! Що стосується вибору учасників, то в цьому році я пішов за жанрами. Я розширив простір для молодих учасників, а їх в цьому році більше. Всі вони неймовірні, це майбутнє нашої української музики і шоу-бізнесу в цілому.

А в даний момент серед учасників у вас вже є свої фаворити?

У мене на таких конкурсах ніколи не буває фаворитів, тому що кожен учасник – це вже мій фаворит. Це моє обличчя і обличчя конкурсу! Я не можу віддати комусь більшу перевагу, а комусь меншу. Вони всі різні! В цьому і є сік Нацвідбору. Всі учасники з абсолютно різними амплуа, образами і музичним матеріалом. Тому я люблю кожного з них. За кожного вболіваю всією душею і серцем.

Чи були для вас реально нові імена серед усіх учасників, які прийшли в цьому році на конкурс?

Так! Для себе я відкрив групу «TVORCHI», колектив «MoonZoo», неймовірну співачку Garna. І я вважаю, що Garna – це взагалі відкриття 2020 року і одна з найсильніших вокалісток на цьому відборі. Це для неї прекрасний старт! Тим більше, що сцена Нацвідбору – неймовірний старт в світі музики. Її мріють підкорити багато музикантів, особливо ті, які вважають себе нішевими, які створюють абсолютно некомерційну музику. У цьому вся принадність конкурсу! Євробачення – це музика майбутнього! Що б не говорили про формати Євробачення, про пісні, написані спеціально під конкурс… Я всі ці шаблони прибираю! Мені важливо показати глядачам щось нове, неординарне і талановите.

За якими ще критеріями ви добирали конкурсантів?

Євробачення – це, все-таки, конкурс пісні. Вона повинна бути максимально якісною, максимально вокальною і максимально цікавою з точки зору жанру і подачі.

Що ще ви плануєте додати в Нацвідбір-2020?

Зовсім недавно ми оголосили результати жеребкування, тому зараз у нас є час і ідеї з приводу креативу на конкурсі. Поки можу сказати одне – у нас будуть круті гості!

А ви задоволені оновленим складом журі?

Так! Всі ми пам’ятаємо, що Тіна була учасницею цього конкурсу. Тому вона має повне право сидіти в журі і ділитися своїм досвідом. У неї в житті було багато і інших заслуг, вона, все-таки, Народна артистка України!

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.