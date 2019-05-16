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Евровидение-2019: как выступил участник от Нидерландов Дункан Лоуренс

16.05.2019

Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) представил Нидерланды на Евровидении-2019. Ранее голландский певец заявил, что сделает все, чтобы победить в международном конкурсе. Букмекеры уже пророчат исполнителю первое место. И как же выступил  Дункан Лоуренс? Оправдались ли ожидания зрителей? Узнайте в материале прямо сейчас!

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – второй полуфинал от 16.05.2019

дункан

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Дункан Лоуренс представил Нидерланды на Евровидении-2019 с песней «Arcade». По мнению крупнейших мировых букмекерских контор, ключевым претендентом на победу является именно Дункан. Его шансы на первое место оцениваются в 29%.

Очаровательный музыкант удивлял сцену Евровидения-2019 интересным образом и номером. Уверенный взгляд, шикарный номер и красивая композиция — именно те слова, которые описывают номер конкурсанта от Нидерландов.

Песня «Arcade» — о несчастной любви и болезненном разрыве. Сам музыкант сказал, что композиция является правдивой историей его жизни. Речь в ней идет о девушке, которую Дункан хорошо знал в юности.

Сергею Притуле очень понравилось выступление Дункана. Комментатор Евровидения-2019 был щедр на похвалу:

«Номер участника Нидерландов — минимализм в действии. Признаюсь, взяло за душу выступление. Исполнитель, рояль и ничего лишнего, что заставляет отвлекаться зрителя. Похожее я только видел у Элтона Джона».

Известно, что Дункан вырос в Нидерландах. Учился в рок-академии в Тилбурге. В то время музыкант играл сразу в нескольких школьных группах. На сегодняшний день артист выступает не только у себя на родине, но и в Великобритании, Швеции.

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