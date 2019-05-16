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Євробачення-2019: як виступив учасник від Нідерландів Дункан Лоуренс

16.05.2019

Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) представив Нідерланди на Євробаченні-2019. Раніше голландський співак заявив, що зробить все, аби перемогти у міжнародному конкурсі. Букмекери вже пророкують виконавцю перше місце. То як же виступив Дункан Лоуренс? Чи виправдалися сподівання глядачів? Дізнайтеся в матеріалі просто зараз!

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дункан

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Дункан Лоуренс представив Нідерланди на Євробаченні-2019 з піснею «Arcade». На думку найбільших світових букмекерських контор, ключовим претендентом на перемогу є саме Дункан. Його шанси на перше місце оцінюються в 29%.

Чарівний музикант здивував глядачів Євробачення-2019 цікавим номером. Шикарна постановка та композиція — саме ті слова, які описують виступ конкурсанта від Нідерландів.

Пісня «Arcade» — про нещасне кохання та важкий розрив стосунків. Сам музикант сказав, що композиція є правдивою історією його життя. Мова в ній йде про дівчину, яку Дункан добре знав в юності.

Сергію Притулі дуже сподобався виступ Дункана. Коментатор Євробачення-2019 був щедрий на похвалу:

«Номер учасника Нідерландів — мінімалізм в дії. Зізнаюсь, його виступ зворушив. Виконавець, рояль і нічого зайвого, що змушує відволікатися глядача.  Схоже я тільки бачив тільки у Елтона Джона».

Відомо, що Дункан виріс у Нідерландах. Навчався в рок-академії в Тілбурзі. У той час музикант грав відразу у кількох шкільних групах. Сьогодні артист виступає не тільки у себе на Батьківщині, але й у Великобританії, Швеції.

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