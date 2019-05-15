Після того, як перший півфінал підійшов до кінця, стала відома нова трійка лідерів Євробачення-2019. На першому місці знову стоїть Дункан Лоуренс, представник Нідерландів. Детальніше про фаворитів букмекерів читайте в матеріалі.

Дивитися онлайн-трансляцію другого півфіналу від 16.05.2019

Після того, як перші 10 конкурсантів були відібрані до фіналу, дані букмекерів, звісно, змінилися. У трійку лідерів увійшли такі країни: Нідерланди, Швеція та Австрія. Якщо перші два конкурсанти минулого разу так і займали ці позиції, то Австрія піднялася з 9-го – на почесне 3-тє місце, посунувши Францію на 6-те.

На думку найбільших світових букмекерських контор, лідером Євробачення-2019, як і раніше, є представник Нідерландів, чарівний Дункан Лоуренс. Його шанси на перше місце оцінюються у 29%. Джон Лундвік зі Швеції твердо тримається на другій позиції з 13%. У трійку лідерів після першого півфіналу увірвалася яскрава блондинка з Австралії Кейт Міллер-Хейдке. Її шанси на перемогу, на думку букмекерів, становлять 8%. І не дивно, адже постановка з технологічними декораціями вразила всіх глядачів.

Шанси на перемогу інших країн-учасниць ви можете побачити нижче:

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