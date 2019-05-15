После того, как первый полуфинал подошел к концу, стала известна новая тройка лидеров Евровидения-2019. На первом месте снова стоит Дункан Лоуренс, представитель Нидерландов. Подробнее о фаворитах букмекеров читайте в материале.

Смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала от 16.05.2019

После того, как первые 10 конкурсантов были отобраны в финал, естественно, и данные букмекеров поменялись. В тройку лидеров попали такие страны: Нидерланды, Швеция и Австрия. Если первые два конкурсанта прошлый раз так и занимали данные позиции, то Австрия поднялась с 9-го на почетное 3-е место, подвинув Францию на 6-е.

По мнению крупнейших мировых букмекерских контор, лидером Евровидения-2019, как и прежде, является представитель Нидерландов, очаровательный Дункан Лоуренс. Его шансы на первое место оцениваются в 29%. Джон Лундвик из Швеции твердо держится на второй позиции с 13%. В тройку лидеров после первого полуфинала ворвалась яркая блондинка из Австралии Кейт Миллер-Хейдке. Ее шансы на победу, по мнению букмекеров, – 8%. И не удивительно, ведь ее постановка с технологичными декорациями поразила всех зрителей.

Шансы на победу других стран-участниц вы можете посмотреть ниже:

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