На Евровидение-2019 от Швеции отправится Джон Лундвик. Певец выиграл Melodifestivalen – Нацотбор в Швеции. Музыкант выступит в Тель-Авиве с песней «Too Late for Love», что в переводе означает «Слишком поздно для любви». Артист выступит на Евровидении во втором полуфинале, который состоится 16 мая. Подробнее читайте в материале.

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John Lundvik – «Too Late for Love»

Джон Лундвик (John Lundvik)

Родился 27 января 1983 г. (36 лет)

Джон Лундвик – шведский певец, автор песен и бывший спринтер. Он был частью спортивной команды «IFK Växjö». Джон сочиняет песни для фильмов. Именно он восемь лет назад написал песню на свадьбу Виктории, наследной принцессы Швеции.

Шведский певец выступит на Евровидении-2019 с песней «Too Late for Love» во втором полуфинале. Известно, что Джон хотел попасть на международный конкурс еще в прошлом году, но тогда ему не удалось победить в отборочном туре. Он покинул конкурс с почетным третьим местом.

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К слову, Джон Лундвик является соавтором песни «Bigger Than Us», с которой будет представлять Великобританию Майкл Райс.

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