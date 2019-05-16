Нідерланди на Євробаченні-2019 представить Дункан Лоуренс (Duncan Laurence). Голландський співак повідомив, що зробить все від себе залежне, щоб перемогти в міжнародному конкурсі. Букмекери вже пророкують виконавцю перше місце. Детальніше про учасника Євробачення читайте в матеріалі.

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Duncan Laurence – «Arcade»

Дункан Лоуренс (Duncan Laurence)

Народився 11 квітня 1994 р. (24 роки)

Дункан Лоуренс – голландський співак. Представлятиме Нідерланди на Євробаченні-2019 з піснею «Arcade». Дункан виріс в Нідерландах. Навчався в рок-академії в Тілбурзі. На той час музикант грав одразу в кількох шкільних гуртах.

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Зараз артист виступає не тільки на батьківщині, а й у Великій Британії, Швеції. Співак брав участь у 5 сезоні «The Voice of Holland». Торік Лоуренс разом із Джихадом Рахмуні написав композицію «Closer» для TVXQ (корейський гурт).

Дункан вважає, що той факт, що останні кілька років Нідерланди представляли на Євробаченні відомі артисти, не робить його слабшим: «Я не дуже відомий, але це теж добре. У Нідерландах багато молодих і талановитих музикантів». Ба більше, музикантові 11 березня букмекери вже пророкували перше місце на пісенному конкурсі.

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