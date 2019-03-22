Цього року Білорусь на Євробаченні-2019 представить молода співачка Зена. У свої 16 років дівчина вже по праву заслуговує представляти країну. До цього Зена брала участь у Національному відборі на Дитяче Євробачення – 2015. Детальніше про учасницю Євробачення – в матеріалі.

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Зена – «Like It»



Зена (Зінаїда Купріянович)

Народилася 17 вересня 2002 р. (16 років)

Зінаїда Купріянович – білоруська співачка. Творчий псевдонім – Зена. У свої 16 років дівчина вже дійсно заслуговує право представляти свою країну на Євробаченні-2019. Зірка є артисткою продюсерської компанії «Купріянович», володаркою першої премії дитячого конкурсу «Слов’янський базар» та першої музичної премії «Наша Ліга-2017» (номінація «Відкриття року»).

Музична кар’єра Зени почалася в 6-річному віці. Тоді юна співачка була зарахована в ансамбль «Заранак», в якому проспівала два роки. У 2010 році Зена вступила до музичної школи, обравши для себе хорове відділення. Вже за рік співачка брала участь у багатьох концертах.

З 2013 року активно розвивалася кар’єра дівчини, росла її популярність. Саме в цей час вона потрапила у фінал «Дитячої Нової хвилі» і познайомилася з Ігорем Крутим. Продюсер почав запрошувати Зену у свої проекти – «Нова хвиля», «Дитяча пісня року» тощо.

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2014 рік для Зінаїди Купріянович був не менш плідним. Зірка зайняла 1 місце на дитячому конкурсі «Слов’янський базар». На той час дівчина вже встигла попрацювати з такими відомими гуртами, як IOWA і 5sta Family. Цього ж року маленька зірочка випустила свій перший кліп на композицію «Навстречу ветру».

Зена – «Навстречу ветру»



У 2015 році Зінаїда стала фіналісткою Нацвідбору на Дитяче Євробачення. Тоді Зена заспівала пісню «МИР», яка була названа гімном «Гонки легенд». За рік співачка відправилася в гастрольний тур, на який її запросили Олена Ланська і Анастасія Тіханович.

2016 року зірка нарешті потрапила на Дитяче Євробачення, де зайняла почесне 3 місце. А у 2018 році Зінаїда повернулася на шоу, однак уже як ведуча.

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