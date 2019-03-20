PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Євробачення-2019: перші фото головної сцени пісенного конкурсу

20.03.2019

З’явилися перші фото головної сцени Євробачення-2019. Знімки були розміщені на офіційному Instagram-акаунті Eurovision Song Contest. Нагадуємо, що пісенний конкурс пройде 14, 16 і 18 травня. Подивитися фото сцени Євробачення можна саме зараз.

Більше на тему: Євробачення-2019: хто вестиме міжнародний конкурс

Перший півфінал Євробачення-2019 відбудеться 14 травня. Шанувальники пісенного конкурсу вже можуть оцінити перші фото головної сцени в Тель-Авіві. Знімки були розміщені в Instagram – Eurovision Song Contest.

Нагадуємо, що нещодавно вийшло перше офіційне фото ведучих пісенного конкурсу – Ерез Таль, Бар Рафаелі, Ассі Азар, Люсі Айоуб. Євробачення-2019 відбудеться 14 травня (перший півфінал), 16 травня (другий півфінал) та 18 травня (фінал) у Тель-Авіві.

 Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати