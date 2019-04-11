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Евровидение-2019: первые фото главной сцены песенного конкурса

11.04.2019

Появились первые фото главной сцены Евровидения-2019. Снимки были размещены на официальном Instagram-аккаунте Eurovision Song Contest. Напоминаем, что песенный конкурс пройдет 14, 16 и 18 мая. Посмотреть фото сцены Евровидения можно прямо сейчас.

Больше по теме: Евровидение-2019: кто будет вести международный конкурс

Первый полуфинал Евровидения-2019 состоится 14 мая. Поклонники песенного конкурса уже могут оценить первые фото главной сцены в Тель-Авиве. Снимки были размещены в Instagram – Eurovision Song Contest.


Напоминаем, недавно вышло первое официальное фото ведущих песенного конкурса – Эрез Таль, Бар Рафаэли, Асси Азар, Люси Айоуб. Евровидение-2019 пройдет 14 мая (первый полуфинал), 16 мая (второй полуфинал) и 18 мая (финал) в Тель-Авиве.

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