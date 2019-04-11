З’явилися перші фото головної сцени Євробачення-2019. Знімки були розміщені на офіційному Instagram-акаунті Eurovision Song Contest. Нагадуємо, що пісенний конкурс пройде 14, 16 і 18 травня. Подивитися фото сцени Євробачення можна саме зараз.

Більше на тему: Євробачення-2019: хто вестиме міжнародний конкурс

Перший півфінал Євробачення-2019 відбудеться 14 травня. Шанувальники пісенного конкурсу вже можуть оцінити перші фото головної сцени в Тель-Авіві. Знімки були розміщені в Instagram – Eurovision Song Contest.

Нагадуємо, що нещодавно вийшло перше офіційне фото ведучих пісенного конкурсу – Ерез Таль, Бар Рафаелі, Ассі Азар, Люсі Айоуб. Євробачення-2019 відбудеться 14 травня (перший півфінал), 16 травня (другий півфінал) та 18 травня (фінал) у Тель-Авіві.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ