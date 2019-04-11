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Євробачення-2019: перші фото головної сцени пісенного конкурсу
11.04.2019
З’явилися перші фото головної сцени Євробачення-2019. Знімки були розміщені на офіційному Instagram-акаунті Eurovision Song Contest. Нагадуємо, що пісенний конкурс пройде 14, 16 і 18 травня. Подивитися фото сцени Євробачення можна саме зараз.
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Перший півфінал Євробачення-2019 відбудеться 14 травня. Шанувальники пісенного конкурсу вже можуть оцінити перші фото головної сцени в Тель-Авіві. Знімки були розміщені в Instagram – Eurovision Song Contest.
Нагадуємо, що нещодавно – Ерез Таль, Бар Рафаелі, Ассі Азар, Люсі Айоуб. Євробачення-2019 відбудеться 14 травня (перший півфінал), 16 травня (другий півфінал) та 18 травня (фінал) у Тель-Авіві. вийшло перше офіційне фото ведучих пісенного конкурсу
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