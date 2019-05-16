Нидерланды на Евровидении-2019 представит Дункан Лоуренс (Duncan Laurence). Голландский певец сказал, что сделает все от себя зависящее, чтобы победить в международном конкурсе. Букмекеры уже пророчат исполнителю первое место. Подробнее об участнике Евровидения читайте в материале.

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Duncan Laurence – «Arcade»

Дункан Лоуренс (Duncan Laurence)

Родился 11 апреля 1994 г. (24 года)

Дункан Лоуренс – голландский певец. Будет представлять Нидерланды на Евровидении-2019 с песней «Arcade».

Дункан вырос в Нидерландах. Учился в рок-академии в Тилбурге. В то время музыкант играл сразу в нескольких школьных группах.

На сегодняшний день артист выступает не только у себя на родине, но и в Великобритании, Швеции. Певец принимал участие в 5 сезоне «The Voice of Holland».

В прошлом году Лоуренс вместе с Джихадом Рахмуни написал композицию «Closer» для TVXQ (корейская группа).

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Дункан считает, что тот факт, что в последние несколько лет Нидерланды представляли на Евровидении известные артисты, не делает его слабее: «Я не очень известен, но это тоже хорошо. В Нидерландах много молодых и талантливых музыкантов». Более того, музыканту 11 марта букмекеры уже пророчили первое место на песенном конкурсе.

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