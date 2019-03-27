PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Евровидение-2019: от Нидерландов выступит Дункан Лоуренс с песней «Arcade»

27.03.2019

Нидерланды на Евровидении-2019 представит Дункан Лоуренс. Голландский певец сказал, что сделает все от себя зависящее, чтобы победить в международном конкурсе. Букмекеры уже пророчат исполнителю первое место. Подробнее об участнике Евровидения читайте в материале.

евровидение Нидерланды 2019

Фото взято из источника: instagram.com/itsduncanlaurence

Больше по теме: Евровидение-2019: от Мальты выступит Микела Паче с песней «Chameleon»

Duncan Laurence – «Arcade»

Дункан Лоуренс

Родился 11 апреля 1994 г. (24 года)

Дункан Лоуренс – голландский певец. Будет представлять Нидерланды на Евровидении-2019 с песней «Arcade».

Дункан вырос в Нидерландах. Учился в рок-академии в Тилбурге. В то время музыкант играл сразу в нескольких школьных группах.

На сегодняшний день артист выступает не только у себя на родине, но и в Великобритании, Швеции. Певец принимал участие в 5 сезоне «The Voice of Holland».

В прошлом году Лоуренс вместе с Джихадом Рахмуни написал композицию «Closer»  для TVXQ (корейская группа).

Больше по теме: Евровидение-2019: от Беларуси выступит Зена с песней «Like іt»

Дункан считает, что тот факт, что в последние несколько лет Нидерланды представляли на Евровидении известные артисты, не делает его слабее: «Я не очень известен, но это тоже хорошо. В Нидерландах много молодых и талантливых музыкантов». Более того, музыканту 11 марта букмекеры уже пророчили первое место на песенном конкурсе.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить