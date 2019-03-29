Евровидение-2019: больше о представителе от Исландии – скандальной группе Hatari
Исландию представит сатирическая группа арт-эстрадного искусства Hatari. Музыканты славятся своими своеобразными выступлениями вживую. Звезды позиционируют себя как антикапиталистическая группа исполнителей технической производительности БДСМ. Подробнее об участнике Евровидения-2019 читайте в материале.
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Hatari – «Hatrið mun sigra»
В состав сатирической группы из Рейкьявика (Исландия) входят Клеменс Ханниган, Маттиас Харальдсон и Эйнар Стефансон. Группа известна своими своеобразными выступлениями вживую. Основная цель Hatari – снижение капитализма.
Дата основания проекта – 2015 год. Первое выступление Hatari состоялось в 2016 году на фестивале «Airwaves» в Исландии. Дебютный альбом группы «Neysluvarain» вышел в 2017 году. Также в то время было снято два клипа – «Ódýr» и «X».
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Hatari – «Ódýr»
Hatari – «X»
Hatari в 2018 году организовали «фестиваль конца света Хаскар». В декабре группа выпустила третий сингл под названием «Spillingardans».
Поездка Hatari на Евровидение-2019 может не состояться. Причиной стали слухи о том, что группа планировала провести акцию протеста против Израиля прямо во время выступления на сцене. Известно, что «антикапиталистическая техно-группа БДСМ» получила запрет от Израиля на въезд после того, как музыкантами был поддержан бойкот еврейского государства на международном конкурсе.