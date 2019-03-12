Группа Hatari, которую все сравнивали с украинской победительницей Нацотбора MARUV, тоже может не выступить на Евровидении-2019. Известно, что исландские музыканты будто бы хотели провести акцию протеста против Израиля прямо на сцене. Подробнее читайте в материале.

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Представитель Исландии под угрозой вылета из международного конкурса Евровидение-2019. Причиной тому стали слухи о том, что скандальные музыканты группы Hatari планируют провести акцию протеста против страны – хозяйки конкурса прямо на сцене. Об этом сообщил английский музыкальный журнал «New Musical Express».

Представители издания также отметили, что «антикапиталистическая техно-группа БДСМ» получила запрет от Израиля на въезд после того, как музыкантами был поддержан бойкот еврейского государства на международном конкурсе. Правда, есть маленькая деталь: все это было до того, как группа выиграла Национальный отбор в Исландии с песней «Hatrið Mun Sigra».

Hatari – «Hatrið Mun Sigra»

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Напоминаем, что Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй – 16 мая, а финал – 18 мая.

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