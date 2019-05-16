На Евровидение-2019 от Швеции поехал музыкант Джон Лундвик. Парень достойно представил свою страну в Тель-Авиве с песней «Too Late for Love», что в переводе означает «Слишком поздно для любви». Как прошло выступление участника от Швеции во втором полуфинале? Узнайте в материале.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – второй полуфинал от 16.05.2019

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Джон Лундвик — шведский певец и автор песен. Талантливый парень сочиняет песни для фильмов. Именно он восемь лет назад написал шикарную композицию на свадьбу Виктории, наследной принцессы Швеции. И уже сегодня Джона мы увидели на сцене музыкального конкурса!

Шведский певец выступил на Евровидении-2019 с песней «Too Late for Love» во втором полуфинале. Оказывается, Джон хотел попасть на международный конкурс еще в прошлом году, но тогда ему не удалось победить в отборочном туре.

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Сергей Притула рассказал, что Швеция шестой год подряд отправляет на Евровидение ребят с динамичными треками. И их тактика реально работает. Например, сегодня Джона считают одним из фаворитов музыкального конкурса.

По мнению крупнейших мировых букмекерских контор, Джон Лундвик из Швеции твердо держится на второй позиции с 13%. И неудивительно, ведь его постановка поразила всех зрителей.

Напомним, Джон Лундвик также является соавтором песни «Bigger Than Us», с которой будет представлять Великобританию Майкл Райс.

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