Данию в этом году на международном конкурсе представит 20-летняя певица Leonora. В своем творчестве звезда сочетает 4 языка – английский, датский, немецкий, французский. Подробнее об участнице Евровидения-2019 читайте в нашем материале.

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Leonora – «Love is Forever»

Леонора Колмор Джепсен (Leonora)

Родилась 3 октября 1998 г. (20 лет)

Леонора Джепсен – датская певица, родилась и выросла в Хеллерупе. Звезда будет представлять Данию на Евровидении-2019 с песней «Love is Forever». Леонора получила это право, выиграв Гран-при датской «Мелоди 2019».

Леонора Йепсен выступала в кафе, библиотеках, небольших школах и одновременно смогла создать много своих песен. Кроме музыкальной карьеры, девушка успела реализовать себя как фигуристка. В 2016 году она соревновалась на чемпионате мира среди юниоров ISU, а также в Кубке Риги ISU JGP 2015.

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У Леоноры не менее талантливый брат Лайнус. В декабре 2016 года они вместе стали золотыми призерами на чемпионате Дании. Сейчас звезда уже не принимает участие в чемпионатах по фигурному катанию, а работает тренером и хореографом.

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