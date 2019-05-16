Цього року Данію на міжнародному конкурсі представить 20-річна співачка Leonora. У своїй творчості зірка поєднує 4 мови – англійську, данську, німецьку, французьку. Детальніше про учасницю Євробачення-2019 читайте в нашому матеріалі.

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Leonora – «Love is Forever»

<b>Леонора Колмор Йепсен (Leonora)</b><span style="font-weight: 400;">Народилася 3 жовтня 1998 р. (20 років)</span><span style="font-weight: 400;">Леонора Йепсен – данська співачка, народилася і виросла в Хеллерупі. Зірка представлятиме Данію на Євробаченні-2019 з піснею «Love is Forever». Леонора отримала це право через те, що виграла Гран-Прі данської «Мелоді 2019».</span><span style="font-weight: 400;">Леонора Йепсен виступала в кафе, бібліотеках, невеликих школах і водночас змогла створити багато своїх пісень. Крім музичної кар’єри, дівчина встигла реалізувати себе як фігуристка. У 2016 році вона змагалася в чемпіонаті світу серед юніорів ISU, а також в Кубку Риги ISU JGP 2015.</span><span style="font-weight: 400;">У Леонори не менш талановитий брат Лайнус. У грудні 2016 року вони разом стали золотими призерами на чемпіонаті Данії. Зараз зірка вже не бере участі в чемпіонатах з фігурного катання, а працює тренером і хореографом.</span> </p> <p>

Леонора Колмор Джепсен (Leonora)

Народилася 3 жовтня 1998 р. (20 років)

Леонора Йепсен – данська співачка, народилася і виросла в Хеллерупі. Зірка представлятиме Данію на Євробаченні-2019 з піснею «Love is Forever». Леонора отримала це право через те, що виграла Гран-Прі данської «Мелоді 2019».

Леонора Джепсен виступала в кафе, бібліотеках, невеликих школах і водночас змогла створити багато своїх пісень. Крім музичної кар’єри, дівчина встигла реалізувати себе як фігуристка. У 2016 році вона змагалася в чемпіонаті світу серед юніорів ISU, а також в Кубку Риги ISU JGP 2015.

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У Леонори не менш талановитий брат Лайнус. У грудні 2016 року вони разом стали золотими призерами на чемпіонаті Данії. Зараз зірка вже не бере участі в чемпіонатах з фігурного катання, а працює тренером і хореографом.

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