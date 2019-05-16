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Євробачення-2019: від Данії виступить Leonora з піснею «Love is Forever»

16.05.2019

Цього року Данію на міжнародному конкурсі представить 20-річна співачка Leonora. У своїй творчості зірка поєднує 4 мови – англійську, данську, німецьку, французьку. Детальніше про учасницю Євробачення-2019 читайте в нашому матеріалі.

Євробачення 2019: дивитись онлайн-трансляцію другого півфіналу від 16 травня 2019

євробачення данія

Фото взято з джерела: instagram.com/leonorajepsen

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Leonora – «Love is Forever»

Леонора Колмор Джепсен (Leonora)

Народилася 3 жовтня 1998 р. (20 років)

Леонора Йепсен – данська співачка, народилася і виросла в Хеллерупі. Зірка представлятиме Данію на Євробаченні-2019 з піснею «Love is Forever». Леонора отримала це право через те, що виграла Гран-Прі данської «Мелоді 2019».

Леонора Джепсен виступала в кафе, бібліотеках, невеликих школах і водночас змогла створити багато своїх пісень. Крім музичної кар’єри, дівчина встигла реалізувати себе як фігуристка. У 2016 році вона змагалася в чемпіонаті світу серед юніорів ISU, а також в Кубку Риги ISU JGP 2015.

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У Леонори не менш талановитий брат Лайнус. У грудні 2016 року вони разом стали золотими призерами на чемпіонаті Данії. Зараз зірка вже не бере участі в чемпіонатах з фігурного катання, а працює тренером і хореографом.

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