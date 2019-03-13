Євробачення-2019: більше про представника від Ісландії – скандальний гурт Hatari
Ісландію представить сатиричний гурт арт-естрадного мистецтва Hatari. Музиканти відомі через свої своєрідні виступи наживо. Зірки позиціонують себе як антикапіталістичний гурт виконавців технічної продуктивності БДСМ. Детальніше про учасника Євробачення-2019 читайте в матеріалі.
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Hatari – «Hatrið mun sigra»
До складу сатиричного гурту з Рейк’явіка (Ісландія) входять Клеменс Ханніган, Маттіас Харальдсон і Ейнар Стефансон. Гурт відомий своїми своєрідними виступами наживо. Основна мета Hatari – зниження капіталізму.
Дата заснування проекту – 2015 рік. Перший виступ Hatari відбувся ще у 2016 році на фестивалі «Airwaves» в Ісландії. Дебютний альбом гурту «Neysluvarain» вийшов у 2017 році. Також тоді було знято два кліпи – «Ódýr» і «X».
Hatari – «X»
Hatari в 2018 році організували «фестиваль кінця світу Хаскар». У грудні гурт випустив третій сингл під назвою «Spillingardans».
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Поїздка Hatari на Євробачення-2019 може не відбутися. Причиною стали чутки про те, що гурт планував провести акцію протесту проти Ізраїлю під час виступу на сцені. Відомо, що «антикапіталістичний техно-гурт БДСМ» отримав заборону від Ізраїлю на в’їзд після того, як музиканти підтримали бойкот єврейської держави на міжнародному конкурсі.