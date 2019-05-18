Исландию представит сатирическая группа арт-эстрадного искусства Hatari. Музыканты славятся своими своеобразными выступлениями вживую. Звезды позиционируют себя как антикапиталистическая группа исполнителей технической производительности БДСМ. Подробнее об участнике Евровидения-2019 читайте в материале.

Смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения 2019 от 18 мая 2019

Hatari – «Hatrið mun sigra»

В состав сатирической группы из Рейкьявика (Исландия) входят Клеменс Ханниган, Маттиас Харальдсон и Эйнар Стефансон. Группа известна своими своеобразными выступлениями вживую. Основная цель Hatari – снижение капитализма.

Дата основания проекта – 2015 год. Первое выступление Hatari состоялось в 2016 году на фестивале «Airwaves» в Исландии. Дебютный альбом группы «Neysluvarain» вышел в 2017 году. Также в то время было снято два клипа – «Ódýr» и «X».

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Hatari – «Ódýr»

Hatari – «X»

Hatari в 2018 году организовали «фестиваль конца света Хаскар». В декабре группа выпустила третий сингл под названием «Spillingardans».

Поездка Hatari на Евровидение-2019 может не состояться. Причиной стали слухи о том, что группа планировала провести акцию протеста против Израиля прямо во время выступления на сцене. Известно, что «антикапиталистическая техно-группа БДСМ» получила запрет от Израиля на въезд после того, как музыкантами был поддержан бойкот еврейского государства на международном конкурсе.

Выступление Hatari в первом полуфинале:

Hatari – «Hatrið mun sigra»



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