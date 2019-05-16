Другий півфінал Євробачення-2019 відбудеться вже сьогодні. А цієї суботи, 18 травня, дивіться гранд-фінал конкурсу на СТБ, який коментуватиме неперевершений Сергій Притула. А хто з конкурсантів виступить на Євробаченні 16 травня? Читайте в нашому матеріалі.

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Згідно з жеребкуванням, у другому півфіналі виступатимуть 18 учасників у такому порядку:

Дізнайтеся, хто пройшов у фінал Євробачення-2019 від 14.05.2019 за результатами голосування глядачів і журі в першому півфіналі! Всі пісні країн-учасниць ви можете прослухати саме зараз.

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