Від Росії на Євробаченні-2019 виступить Сергій Лазарєв з піснею «Scream». Композиція була написана спеціально для міжнародного конкурсу. Співак покаже свій номер у другій половині другого півфіналу. Детальніше про виконавця – в матеріалі.

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Сергій Лазарєв – «Scream»



Сергій Лазарєв

Народився 1 квітня 1983 р. (35 років)

Сергій Лазарєв – співак, актор, продюсер (дует Dvoe) і телеведучий. У минулому – учасник гурту Smash!! У 2016 році музикант вже виступав на Євробаченні, де зайняв 3 місце.

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Конкурсна композиція на Євробачення-2019 «Scream» написана спеціально для конкурсу. Текст належить Філіпу Кіркорову та американці Шерон Вон. Композитор «Scream» – Дімітріс Контопулос.

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