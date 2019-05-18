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Евровидение-2019: от России выступит Сергей Лазарев с песней «Scream»

18.05.2019

От России на Евровидении-2019 выступает Сергей Лазарев с песней «Scream». Композиция была написана специально для международного конкурса. 16 мая, во время второго полуфинала, певец попал в финал Евровидения. Сегодня он будет сражаться за победу с 25 исполнителями. Подробнее о Сергее Лазареве – в материале.

Евровидение 2019: смотреть финал 2019 от 18.05.2019 – онлайн-трансляция

евровидение россия 2019

Фото взято из источника: instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев – «Scream»


Сергей Лазарев

Родился 1 апреля 1983 г. (35 лет)

Сергей Лазарев – певец, актер, продюсер (дуэт Dvoe)  и телеведущий. В прошлом – участник группы Smash!! В 2016 году музыкант уже выступал на Евровидении, где занял 3 место.

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Конкурсная композиция на Евровидение-2019 «Scream» написана специально для конкурса. Текст принадлежит Филиппу Киркорову и американке Шэрон Вон. Композитор «Scream» –  Димитрис Контопулос.

Выступление участника Евровидения-2019:

Сергeй Лазарeв – «Scream»

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