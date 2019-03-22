От России на Евровидении-2019 выступит Сергей Лазарев с песней «Scream». Композиция была написана специально для международного конкурса. Певец покажет свой номер во второй половине второго полуфинала. Подробнее об исполнителе – в материале.

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Сергей Лазарев – «Scream»



Сергей Лазарев

Родился 1 апреля 1983 г. (35 лет)

Сергей Лазарев – певец, актер, продюсер (дуэт Dvoe) и телеведущий. В прошлом – участник группы Smash!! В 2016 году музыкант уже выступал на Евровидении, где занял 3 место.

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Конкурсная композиция на Евровидение-2019 «Scream» написана специально для конкурса. Текст принадлежит Филиппу Киркорову и американке Шэрон Вон. Композитор «Scream» – Димитрис Контопулос.

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