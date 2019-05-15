Сьогодні, 14 травня, підійшов до кінця перший півфінал Євробачення-2019. Свої композиції представили учасники з 17 країн: Кіпр, Чорногорія, Фінляндія, Польща, Словенія, Чехія, Угорщина, Білорусь, Сербія, Бельгія, Грузія, Австралія, Ісландія, Естонія, Португалія, Греція, Сан-Марино.

Дивитись онлайн Євробачення 2019 – другий півфінал від 16.05.2019

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У фінал конкурсу Євробачення-2019 пройшли 10 представників:

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16 травня відбудеться другий півфінал Євробачення-2019 і нарешті ми дізнаємося список усіх фіналістів міжнародного конкурсу.

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