Євробачення-2019: хто пройшов у фінал 14.05.2019
15.05.2019
Сьогодні, 14 травня, підійшов до кінця перший півфінал Євробачення-2019. Свої композиції представили учасники з 17 країн: Кіпр, Чорногорія, Фінляндія, Польща, Словенія, Чехія, Угорщина, Білорусь, Сербія, Бельгія, Грузія, Австралія, Ісландія, Естонія, Португалія, Греція, Сан-Марино.
Дивитись онлайн Євробачення 2019 – другий півфінал від 16.05.2019
Більше на тему: Євробачення-2019: новий прогноз від букмекерів на фаворитів
У фінал конкурсу Євробачення-2019 пройшли 10 представників:
Більше на тему: Євробачення-2019: учасники фіналу міжнародного конкурсу (Оновлюється)
- Греція: Катерина Дуска – «Better Love»
- Білорусь: Зена – «Like It»
- Сербія: Невена Божович – «Круна»
- Кіпр: Тамта – «Replay»
- Естонія: Віктор Крон – «Storm»
- Чехія: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
- Австралія: Кейт Міллер-Хейдке – «Zero Gravity»
- Ісландія: Hatari – «Hatrið mun sigra»
- Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»
- Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»
16 травня відбудеться другий півфінал Євробачення-2019 і нарешті ми дізнаємося список усіх фіналістів міжнародного конкурсу.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+