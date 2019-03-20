PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Євробачення-2019: від Греції виступить Катерина Дуска з піснею «Better Love»

20.03.2019

Цього року від Греції на Євробачення поїде греко-канадська співачка Катерина Дуска. Пісня, з якою зірка підкорюватиме пісенний конкурс, має назву «Better Love». Детальніше про учасницю Євробачення-2019 читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: від Італії виступить Mahmood з піснею «Soldi»

катерина дуска євробачення

Фото взято з джерела: instagram.com/katerineduska

Katerine Duska – «Better Love»

Катерина Дуска (Katerine Duska)

Народилася 6 листопада 1989 р. (29 років)

Катерина Дуска – греко-канадська співачка, а також автор пісень. Зірка випустила свій дебютний альбом ще в 2015 році – «Embodiment». Минулого року співачка виступила в афінському концертному залі. Саме там вона виконала пісні зі свого дебютного альбому. У 2018 році Дуска випустила пісню «Fire Away» (саундтрек канадського ролика «Nescafé»). Катерина Дуска представить Грецію на Євробаченні-2019 з піснею «Better Love», яку створила у співавторстві зі своїм партнером – Leon оf Athens (Тимолеон Вереміс).

Більше на тему: Євробачення-2019: від Іспанії виступить Miki з піснею «La Venda»

Катерина повідомила, що вірить у свій успіх на Євробаченні-2019. Відомо, що співачка була обрана на конкурс ERT (Грецьким державним радіо і телебаченням). За словами голови комітету з відбору пісень Дімітріса Пападімітріу, рішення з приводу цього кандидата від країни було одноголосним.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати