Євробачення-2019: від Іспанії виступить Miki з піснею «La Venda»
Від Іспанії до Ізраїлю вирушить співак Miki. Композиція, з якою артист боротиметься за перемогу, має назву «La Venda», що перекладається як «Із зав’язаними очима». Детальніше про учасника Євробачення-2019 – в матеріалі.
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Miki – «La venda»
Нагадуємо, що Іспанія входить до «Великої п’ятірки», а це означає, що вона автоматично потрапляє у фінал Євробачення-2019.
Мігель Нуньєс Посо (Miki)
Народився 6 січня 1996 р. (23 роки)
Ще з самого дитинства Мігель Нуньєс Посо, він же співак Miki, по-справжньому живе у світі музики. А найголовніше, що він отримував підтримку батьків стосовно свого захоплення.
Іспанський співак раніше був вокалістом кавер-бенду «Dalton Bang». Музиканти гастролювали по Каталонії. Miki професійно грає на гітарі, а також фортепіано.
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Цікавим фактом є те, що Miki – третій каталонець, який представлятиме Іспанію на Євробаченні (після Манеля Наварро у 2017 році та Альфреда у 2018-му).