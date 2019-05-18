В этом году от Греции на Евровидение отправилась греко-канадская певица Катерина Дуска. Песня, с которой звезда покоряет песенный конкурс называется «Better Love». Подробнее об участнице Евровидения-2019 читайте в нашем материале.

Смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения 2019 от 18 мая 2019

Katerine Duska – «Better Love»

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Катерина Дуска (Katerine Duska)

Родилась 6 ноября 1989 г. (29 лет)

Катерина Дуска – греко-канадская певица, а также автор песен. Звезда выпустила свой дебютный альбом еще в 2015 году – «Embodiment». В прошлом году певица выступила в афинском концертном зале. Именно там она исполнила песни со своего дебютного альбома. В 2018 году Дуска выпустила песню «Fire Away» (саундтрек канадского ролика «Nescafé»). Катерина Дуска представит Грецию на Евровидении-2019 с песней «Better Love», которую сочинила в соавторстве со своим партнером – Leon оf Athens (Тимолеон Веремис).

Катерина сообщила, что верит в свой успех на Евровидении-2019. Известно, что певица была выбрана на конкурс ERT (Греческим государственным радио и телевидением). По словам председателя комитета по отбору песен Димитриса Пападимитриу, решение по поводу данного кандидата от страны было единогласным.

Выступление участницы в первом полуфинале:

Катерина Дуска – «Better Love»



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