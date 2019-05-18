Цього року від Греції на Євробачення відправилась греко-канадська співачка Катерина Дуска. Пісня, з якою зірка підкорює пісенний конкурс, має назву «Better Love». Детальніше про учасницю Євробачення-2019 читайте в нашому матеріалі.

Дивитись онлайн-трансляція фіналу Євробачення 2019 від 18 травня 2019

Katerine Duska – «Better Love»

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Катерина Дуска (Katerine Duska)

Народилася 6 листопада 1989 р. (29 років)

Катерина Дуска – греко-канадська співачка, а також автор пісень. Зірка випустила свій дебютний альбом ще в 2015 році – «Embodiment». Минулого року співачка виступила в афінському концертному залі. Саме там вона виконала пісні зі свого дебютного альбому. У 2018 році Дуска випустила пісню «Fire Away» (саундтрек канадського ролика «Nescafé»). Катерина Дуска представить Грецію на Євробаченні-2019 з піснею «Better Love», яку створила у співавторстві зі своїм партнером – Leon оf Athens (Тимолеон Вереміс).

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Катерина повідомила, що вірить у свій успіх на Євробаченні-2019. Відомо, що співачка була обрана на конкурс ERT (Грецьким державним радіо і телебаченням). За словами голови комітету з відбору пісень Дімітріса Пападімітріу, рішення з приводу цього кандидата від країни було одноголосним.

Виступ учасниці в першому півфіналі:

Катерина Дуска – «Better Love»



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