Евровидение-2019: кто прошел в финал 14.05.2019
15.05.2019
Сегодня, 14 мая, подошел к концу первый полуфинал Евровидения-2019. Свои композиции представили участники из 17 стран: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино.
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В финал конкурса Евровидение-2019 прошли 10 представителей:
- Греция: Катерина Дуска – «Better Love»
- Беларусь: Зена – «Like It»
- Сербия: Невена Божович – «Круна»
- Кипр: Тамта – «Replay»
- Эстония: Віктор Крон – «Storm»
- Чехия: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
- Австралия: Кейт Міллер-Хейдке – «Zero Gravity»
- Исландия: Hatari – «Hatrið mun sigra»
- Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»
- Словения: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»
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16 мая состоится второй полуфинал Евровидения-2019 и наконец-то мы узнаем список всех финалистов международного конкурса.
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