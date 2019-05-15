Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Евровидение-2019: кто прошел в финал 14.05.2019

15.05.2019

Сегодня, 14 мая, подошел к концу первый полуфинал Евровидения-2019. Свои композиции представили участники из 17 стран: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – второй полуфинал от 16.05.2019

евровидение 2019

Больше по теме: Евровидение-2019: новый прогноз от букмекеров на фаворитов

В финал конкурса Евровидение-2019 прошли 10 представителей:

Больше по теме: Евровидение-2019: участники финала международного конкурса (Обновляется)

16 мая состоится второй полуфинал Евровидения-2019 и наконец-то мы узнаем список всех финалистов международного конкурса.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ