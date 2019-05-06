После того как 4 мая прошла первая репетиция конкурсантов Евровидения-2019, букмекеры изменили котировки. Напоминаем, что на сцене появились представители от таких стран: Кипр, Черногория, Чехия, Австрия, Венгрия, Финляндия, Польша, Бельгия, Грузия, Словения, Беларусь. Подробнее о новом прогнозе букмекеров на фаворитов Евровидения читайте в материале.

Больше по теме: Евровидение-2019: прошли первые репетиции конкурса в Тель-Авиве

После первой репетиции на сцене Тель-Авива букмекеры изменили котировки. Хотя стоит отметить, пятерка фаворитов Евровидения-2019 осталась прежней. Дункан Лоуренс (Нидерланды) все так же на первом месте, Сергей Лазарев (Россия) на втором, Лука Хенни (Швейцария) на третьем, Махмуд (Италия) на четвертом, а Джон Лундвик (Швеция) на пятом.

В рейтинге букмекеров поменялись местами представители из Бельгии и Албании. Албания поднялась на 21 место с 22-го. Румыния сдвинула Беларусь с 33 места на 34. Австрия сделала шаг назад, с 35 место на 36. На 35 месте разместился представитель от Литвы.

Больше по теме: Террористы хотят сорвать Евровидение-2019

Напоминаем, что Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве 14 мая (первый полуфинал), 16 мая(второй полуфинал) и 18 мая (финал).

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ