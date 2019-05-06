В Тель-Авиве уже активно проходит подготовка номеров на Евровидение-2019. Прошла первая репетиция представителей от Кипра, Черногории, Чехии, Венгрии, Финляндии, Польши, Бельгии, Грузии, Сербии, Словении, Австрии и Беларуси. Видео репетиции участников можно посмотреть прямо сейчас.

В Тель-Авиве 4 мая прошла первая репетиция конкурсантов Евровидения-2019. На сцене выступила половина участников первого полуфинала: Кипр, Черногория, Чехия, Венгрия, Финляндия, Польша, Бельгия, Грузия, Сербия, Словения и Беларусь. Напоминаем, что первый полуфинал состоится 14 мая.

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Кипр

Tamta – «Replay»

Чехия

Lake Malawi – «Friend Of A Friend»

Финляндия

Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»

Польша

Tulia – «Fire Of Love»

Словения

Zala Kralj & Gašper Šantl – «Sebi»

Черногория

D-moll – «Heaven»

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Венгрия

Joci Pápai – «Az én apám»

Беларусь

ZENA – «Like It»

Сербия

Nevena Božović – «Kruna»

Бельгия

Eliot – «Wake Up»

Грузия

Oto Nemsadze – «Keep On Going»

Австрия

Kate Miller-Heidke – «Zero Gravity»

После того, как репетиция конкурсантов Евровидения-2019 подошла к концу, звезды встретились со своими поклонниками.

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