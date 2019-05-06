Евровидение-2019: прошли первые репетиции конкурса в Тель-Авиве
В Тель-Авиве уже активно проходит подготовка номеров на Евровидение-2019. Прошла первая репетиция представителей от Кипра, Черногории, Чехии, Венгрии, Финляндии, Польши, Бельгии, Грузии, Сербии, Словении, Австрии и Беларуси. Видео репетиции участников можно посмотреть прямо сейчас.
В Тель-Авиве 4 мая прошла первая репетиция конкурсантов Евровидения-2019. На сцене выступила половина участников первого полуфинала: Кипр, Черногория, Чехия, Венгрия, Финляндия, Польша, Бельгия, Грузия, Сербия, Словения и Беларусь. Напоминаем, что первый полуфинал состоится 14 мая.
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Кипр
Чехия
Lake Malawi – «Friend Of A Friend»
Финляндия
Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»
Польша
Словения
Zala Kralj & Gašper Šantl – «Sebi»
Черногория
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Венгрия
Беларусь
Сербия
Бельгия
Грузия
Oto Nemsadze – «Keep On Going»
Австрия
Kate Miller-Heidke – «Zero Gravity»
После того, как репетиция конкурсантов Евровидения-2019 подошла к концу, звезды встретились со своими поклонниками.