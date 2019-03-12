От Грузии на Евровидении-2019 выступит Ото Немсадзе с песней «Sul tsin iare». Ото Немсадзе получил право поехать в Тель-Авив на международный конкурс после победы в грузинском отборе. Известно, что в шоу принимали участие 10 артистов. Решение по поводу того, кто представит страну, приняли исключительно зрители. Подробнее об исполнителе – в материале.

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Ото Немсадзе – «Sul tsin iare»

Ото Немсадзе

Грузинский певец представит страну на Евровидении-2019 с чувственной песней «Sul tsin iare». Известно, что Ото Немсадзе стал победителем в местном Нацотборе. Формат конкурса был схожим с шоу «Idol». За Ото Немсадзе проголосовали более 234 тыс. человек.

Украинскому зрителю Ото Немсадзе полюбился после участия в конкурсе «Голос страны» в 2013 году, где он занял почетное 2 место. Тогда он исполнил композицию Нины Симон «Feeling Good».

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Певец уже не впервые пытается попасть на Евровидение. В 2017 году Ото участвовал в грузинском Нацотборе в составе группы «Limbo». Тогда коллектив занял лишь 11 место.

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