У Тель-Авіві вже проходить підготовка номерів на Євробачення-2019. Пройшла перша репетиція представників від Кіпру, Чорногорії, Чехії, Угорщини, Фінляндії, Польщі, Бельгії, Грузії, Сербії, Словенії, Австрії та Білорусі. Відео з репетиції учасників можна подивитися саме зараз.

У Тель-Авіві 4 травня відбулася перша репетиція конкурсантів Євробачення-2019. На сцені виступила половина учасників першого півфіналу: Кіпр, Чорногорія, Чехія, Угорщина, Фінляндія, Польща, Бельгія, Грузія, Сербія, Словенія та Білорусь. Нагадуємо, що перший півфінал відбудеться 14 травня.

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Кіпр

Tamta – «Replay»

Чехія

Lake Malawi – «Friend Of A Friend»

Фінляндія

Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»

Польща

Tulia – «Fire Of Love»

Словенія

Zala Kralj & Gašper Šantl – «Sebi»

Чорногорія

D-moll – «Heaven»

Угорщина

Joci Pápai – «Az én apám»

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Білорусь

ZENA – «Like It»

Сербія

Nevena Božović – «Kruna»

Бельгія

Eliot – «Wake Up»

Грузія

Oto Nemsadze – «Keep On Going»

Австрія

Kate Miller-Heidke – «Zero Gravity»

Після того, як репетиція конкурсантів Євробачення-2019 завершилася, зірки зустрілися зі своїми шанувальниками.

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