Євробачення-2019: пройшли перші репетиції конкурсу в Тель-Авіві
У Тель-Авіві вже проходить підготовка номерів на Євробачення-2019. Пройшла перша репетиція представників від Кіпру, Чорногорії, Чехії, Угорщини, Фінляндії, Польщі, Бельгії, Грузії, Сербії, Словенії, Австрії та Білорусі. Відео з репетиції учасників можна подивитися саме зараз.
У Тель-Авіві 4 травня відбулася перша репетиція конкурсантів Євробачення-2019. На сцені виступила половина учасників першого півфіналу: Кіпр, Чорногорія, Чехія, Угорщина, Фінляндія, Польща, Бельгія, Грузія, Сербія, Словенія та Білорусь. Нагадуємо, що перший півфінал відбудеться 14 травня.
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Кіпр
Чехія
Lake Malawi – «Friend Of A Friend»
Фінляндія
Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»
Польща
Словенія
Zala Kralj & Gašper Šantl – «Sebi»
Чорногорія
Угорщина
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Білорусь
Сербія
Бельгія
Грузія
Oto Nemsadze – «Keep On Going»
Австрія
Kate Miller-Heidke – «Zero Gravity»
Після того, як репетиція конкурсантів Євробачення-2019 завершилася, зірки зустрілися зі своїми шанувальниками.