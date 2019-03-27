Сербія визначилася з представником на Євробачення-2019. Країну цього року на пісенному конкурсі представить Невена Божович із піснею «Kruna». 28 січня стало відомо, що виконавиця виступить під номером 6 у першій половині першого півфіналу. Детальніше про учасницю від Сербії читайте в матеріалі.

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Невена Божович – «Kruna»

<b>Невена Божович</b><span style="font-weight: 400;">Народилася 15 червня 1994 р. (24 роки)</span><span style="font-weight: 400;">Невена Божович з дитинства займалася співом, брала участь у фестивалях, конкурсах. Дівчина закінчила музичну школу в рідному місті. Зараз зірка навчається на 4 курсі музичного факультету в Белграді.</span><span style="font-weight: 400;">Важливим моментом у своїй творчій кар’єрі вважає Дитяче Євробачення у 2007 році. Зірка представила країну в Роттердамі з композицією «</span><span style="font-weight: 400;">Piši mi</span><span style="font-weight: 400;">», зайнявши почесне 3 місце. У 2009 році Невена брала участь в «Сунчане скале». Тоді співачка на вечорі «Нових Зірок» викликала справжній тріумф.</span><span style="font-weight: 400;">У 2013 році співачка відправилася на Євробачення в складі «Moje 3», але гурт так і не зміг пройти кваліфікацію у фінал. Цього року Невена Божович отримала почесне право представити країну з композицією під назвою «</span><span style="font-weight: 400;">Kruna</span><span style="font-weight: 400;">».</span> </p> <p>

Невена Божович

Народилася 15 червня 1994 р. (24 роки)

Невена Божович з дитинства займалася співом, брала участь у фестивалях, конкурсах. Дівчина закінчила музичну школу в рідному місті. Зараз зірка навчається на 4 курсі музичного факультету в Белграді.

Важливим моментом у своїй творчій кар’єрі вважає Дитяче Євробачення у 2007 році. Зірка представила країну в Роттердамі з композицією «Piši mi», зайнявши почесне 3 місце. У 2009 році Невена брала участь в «Сунчане скале». Тоді співачка на вечорі «Нових Зірок» викликала справжній тріумф.

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У 2013 році співачка відправилася на Євробачення в складі «Moje 3», але гурт так і не зміг пройти кваліфікацію у фінал. Цього року Невена Божович отримала почесне право представити країну з композицією під назвою «Kruna».

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