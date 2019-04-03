Дата першого півфіналу Євробачення-2019 стрімко наближається. Нагадуємо, що старт пісенного конкурсу відбудеться 14 травня. Саме цього числа в Тель-Авіві виступлять 17 конкурсантів. У другому півфіналі, 16 травня, свої номери покажуть 18 виконавців. Порядок виступів учасників – у матеріалі.

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Організатори Євробачення-2019 оприлюднили порядок виступів учасників першого і другого півфіналів. Нагадуємо, що 14 і 16 травня виступлять 35 учасників пісенного конкурсу. Щодо гранд-фіналу, який відбудеться 18 травня, порядок виступів буде відомий одразу після другого півфіналу.

Перший півфінал (14 травня):

Другий півфінал (16 травня):

До речі, всі пісні країн – учасниць Євробачення-2019 ви можете прослухати на нашому сайті!

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