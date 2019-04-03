Євробачення-2019: порядок виступів країн-учасниць
Дата першого півфіналу Євробачення-2019 стрімко наближається. Нагадуємо, що старт пісенного конкурсу відбудеться 14 травня. Саме цього числа в Тель-Авіві виступлять 17 конкурсантів. У другому півфіналі, 16 травня, свої номери покажуть 18 виконавців. Порядок виступів учасників – у матеріалі.
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Організатори Євробачення-2019 оприлюднили порядок виступів учасників першого і другого півфіналів. Нагадуємо, що 14 і 16 травня виступлять 35 учасників пісенного конкурсу. Щодо гранд-фіналу, який відбудеться 18 травня, порядок виступів буде відомий одразу після другого півфіналу.
Перший півфінал (14 травня):
- Кіпр: Тамта – «Replay»
- Чорногорія: D-moll – «Heaven»
- Фінляндія: Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»
- Польща: Тулія – «Pali się»
- Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»
- Чехія: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
- Угорщина: Йоці Папаї – «Az én apám»
- Білорусь: Зена – «Like It»
- Сербія: Невена Божович – «Круна»
- Бельгія: Еліот Вассаміллет – «Wake Up»
- Грузія: Ото Немсадзе – «Sul tsin iare»
- Австралія: Кейт Міллер-Хейдке – «Zero Gravity»
- Ісландія: Hatari – «Hatrið mun sigra»
- Естонія: Віктор Крон – «Storm»
- Португалія: Конан Осіріс – «Telemóveis»
- Греція: Катерина Дуска – «Better Love»
- Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»
Другий півфінал (16 травня):
- Вірменія: Srbuk – «Walking Out»
- Ірландія: Сара Мактернан – «22»
- Молдова: Анна Одобеску – «Stay»
- Швейцарія: Лука Хенні – «She Got Me»
- Латвія: Carousel – «That Night»
- Румунія: Естер Піоні – «On a Sunday»
- Данія: Leonora – «Love Is Forever»
- Швеція: Джон Лундвік – «Too Late for Love»
- Австрія: Pænda – «Limits»
- Хорватія: Роко – «The Dream»
- Мальта: Мікела Паче – «Chameleon»
- Литва: Юріюс – «Run with the Lions»
- Росія: Сергій Лазарєв – «Scream»
- Албанія: Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»
- Норвегія: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
- Нідерланди: Дункан Лоуренс – «Arcade»
- Північна Македонія: Тамара Тодевська – «Proud»
- Азербайджан: Чингіз Мустафаєв – «Truth»
До речі, всі пісні країн – учасниць Євробачення-2019 ви можете прослухати на нашому сайті!