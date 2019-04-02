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Євробачення-2019: більше про представницю від Австрії Габріелу Хорн

02.04.2019

Австрію на Євробаченні-2019 представить Pænda, вона ж Габріела Хорн. Австрійська співачка також є автором пісень і музичним продюсером. У Тель-Авіві зірка виступатиме з композицією «Limits». Детальніше про виконавицю Pænda читайте в нашому матеріалі.

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євробачення 2019 австрія

Фото взято з джерела: instagram.com/paendamusic

Pænda – «Limits»

Габріела Хорн (Pænda)

Народилася 25 січня 1988 р. (31 рік)

Творча діяльність Габріели Хорн почалася у 6 років. Тоді юна артистка співала в хорі. У підлітковому віці вона почала писати свої пісні та співати в різних поп-рок-гуртах. Габріела брала уроки гри на гітарі та фортепіано.

У 20 років дівчина переїхала до Відня з метою вивчення естрадної та джазової музики у Віденському музичному інституті. Навчання Габріела закінчила у 2013 році. Під творчим псевдонімом Pænda Габріела Хорн офіційно почала виступати з 2016 року. Тоді ж зірка випустила перший сингл «Waves», який привернув дуже багато уваги. У 2018 році виконавиця випустила другу композицію «Good Girl».

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Відомо, що на створення свого дебютного альбому співачка витратила 2 роки. У «EVOLUTION I» увійшло 12 пісень, які в основному написані у власній домашній студії.

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