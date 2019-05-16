Австрию на Евровидении-2019 представит Pænda, она же Габриэла Хорн. Австрийская певица также является автором песен и музыкальным продюсером. В Тель-Авиве звезда будет выступать с композицией «Limits». Подробнее об исполнительнице Pænda читайте в нашем материале.

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Pænda – «Limits»



Габриэла Хорн (Pænda)

Родилась 25 января 1988 г. (31 год)

Творческая деятельность Габриэлы Хорн началась в 6 лет. Тогда юная артистка пела в хоре. В подростковом возрасте она начала писать свои песни и петь в разных поп-рок-группах. Габриэла брала уроки игры на гитаре и фортепиано.

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В 20 лет девушка переехала в Вену с целью изучения эстрадной и джазовой музыки в Венском музыкальном институте. Учебу Габриэла закончила в 2013 году. Под творческим псевдонимом Pænda Габриэла Хорн официально начала выступать с 2016 года. Тогда же звезда выпустила первый сингл «Waves», который привлек очень много внимания. В 2018 году исполнительница выпустила вторую композицию «Good Girl».

Известно, что на создание своего дебютного альбома певица потратила 2 года. В «EVOLUTION I» вошло 12 песен, которые в основном написаны в собственной домашней студии.

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