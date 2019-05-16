Австрію на Євробаченні-2019 представить Pænda, вона ж Габріела Хорн. Австрійська співачка також є автором пісень і музичним продюсером. У Тель-Авіві зірка виступатиме з композицією «Limits». Детальніше про виконавицю Pænda читайте в нашому матеріалі.

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Pænda – «Limits»



Габріела Хорн (Pænda)

Народилася 25 січня 1988 р. (31 рік)

Творча діяльність Габріели Хорн почалася у 6 років. Тоді юна артистка співала в хорі. У підлітковому віці вона почала писати свої пісні та співати в різних поп-рок-гуртах. Габріела брала уроки гри на гітарі та фортепіано.

У 20 років дівчина переїхала до Відня з метою вивчення естрадної та джазової музики у Віденському музичному інституті. Навчання Габріела закінчила у 2013 році. Під творчим псевдонімом Pænda Габріела Хорн офіційно почала виступати з 2016 року. Тоді ж зірка випустила перший сингл «Waves», який привернув дуже багато уваги. У 2018 році виконавиця випустила другу композицію «Good Girl».

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Відомо, що на створення свого дебютного альбому співачка витратила 2 роки. У «EVOLUTION I» увійшло 12 пісень, які в основному написані у власній домашній студії.

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