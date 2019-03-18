Наймолодший учасник Євробачення-2019 Роко Блажевич виступить у другій половині другого півфіналу. Нагадуємо, що він відбудеться 16 травня. Детальніше про учасника міжнародного конкурсу від Хорватії, читайте в матеріалі.

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Roko – «The Dream»

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Роко Блажевич (Roko)

Народився 2001 року (18 років)

Роко Блажевич (творчий псевдонім Roko) народився в 2001 році та є наймолодшим учасником Євробачення-2019. Активно займається музичною діяльністю з 2017 року і вільно грає на фортепіано й органі.

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Хорватський співак отримав право представляти країну завдяки перемозі на фестивалі «Dora». Він підкорив своїм талантом хорватську публіку та усіх членів журі. Роко виступить на міжнародному конкурсі у другій половині другого півфіналу, що відбудеться 16 травня. Конкурсна пісня Roko «The Dream» написана Жаком Худеком – учасником від Хорватії на Євробаченні-2017.

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