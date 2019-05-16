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Евровидение-2019: от Хорватии выступит Roko с песней «The Dream»

16.05.2019

Самый юный участник Евровидения-2019 Роко Блажевич (Roko) выступит во второй половине второго полуфинала. Напоминаем, что он состоится 16 мая. Подробнее об участнике международного конкурса от Хорватии читайте в материале.

Евровидение 2019: смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала от 16 мая 2019

евровидение 2019 роко блажевич

Фото взято из источника: instagram.com/rokoblazevic_official

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Roko – «The Dream»

Роко Блажевич (Roko)

Родился в 2001 году (18 лет)

Роко Блажевич (творческий псевдоним Roko) родился в 2001 году и является самым младшим участником Евровидения-2019. Активно занимается музыкальной деятельностью с 2017 года и свободно играет на фортепиано и органе.

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Хорватский певец получил право представлять страну благодаря победе на фестивале «Dora». Он покорил своим талантом хорватскую публику и всех членов жюри. Роко выступит на международном конкурсе во второй половине второго полуфинала, который состоится 16 мая. Конкурсная песня Roko «The Dream» написана Жаком Худеком – участником от Хорватии на Евровидении-2017.

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