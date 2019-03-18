Jurijus (Юриюс Векленко) представит Литву на 64-м песенном конкурсе Евровидение. Песня, с которой певец будет покорять Тель-Авив, называется «Run with the Lions». Подробнее об участнике Евровидения-2019 читайте в материале.

Jurijus – «Run with the Lions»

Юриюс Векленко (Jurijus)

Родился 6 июля 1990 г. ( 28 лет)

Юриюс хоть и окончил Клайпедский университет по специальности «Рекреация и туризм», проработал по профессии всего лишь месяц. Музыкальную карьеру он начал в Вильнюсе. В 2010 году артист участвовал в «Lietuvos talentai» («Литовские таланты»). Через два года певец принимал участие в отборе на Евровидение с дебютной композицией «Tu ne viena».

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В 2013 артист все-таки отправился на Евровидение, правда, в качестве бэк-вокалиста литовского представителя Андрюса Появиса. В том же году Юриюс Векленко участвовал во 2 сезоне «Голос Литвы», где смог дойти до этапа прямых эфиров.

В 2015 году певец повторно принимал участие в отборе на Евровидение – в составе «Rollikai». Юриюс так и не смог получить желаемой победы, но все-таки отправился на Евровидение-2015. Певец выступил в качестве бэк-вокалиста дуэта, в состав которого входят Моника Линките и Вайдас Баумила.

В 2017 году Юриюс отправился на Национальный отбор в Литве. Певец исполнял главенствующую вокальную партию Лолиты Зеро.

Большой путь был пройден Юриюсом Векленко для того, чтобы наконец-то самому представить страну на Евровидении. В этом году литовский певец выступит на международном конкурсе с песней «Run with the Lions».

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