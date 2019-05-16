Jurij Veklenko (Юрій Векленко) представить Литву на 64-му пісенному конкурсі Євробачення. Пісня, з якою співак підкорюватиме Тель-Авів, називається «Run with the Lions». Детальніше про учасника Євробачення-2019 читайте в матеріалі.

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Jurij Veklenko – «Run with the Lions»

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Юрій Векленко (Jurij Veklenko)

Народився 6 липня 1990 р. (28 років)

Юрій хоч і закінчив Клайпедський університет за спеціальністю «Рекреація і туризм», пропрацював за фахом всього лише місяць. Музичну кар’єру він розпочав у Вільнюсі.

У 2010 році артист брав участь в «Lietuvos talentai» («Литовські таланти»). Через два роки співак був учасником відбору на Євробачення з дебютною композицією «Tu ne viena».

У 2013 артист все ж вирушив на Євробачення, хоча як бек-вокаліст литовського представника Андрюса Появіса. Того ж року Юрій Векленко став учасником 2 сезону «Голосу Литви», де зміг дійти до етапу прямих ефірів.

У 2015 році співак повторно брав участь у відборі на Євробачення у складі «Rollikai». Юрій так і не зміг отримати бажаної перемоги, але все ж вирушив на Євробачення-2015. Співак виступив як бек-вокаліст дуету, до складу якого входять Моніка Лінкіте та Вайдас Бауміла.

У 2017 році Юрій відправився на Національний відбір у Литвії. Співак виконував головну вокальну партію Лоліти Зеро.

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Великий шлях було пройдено артистом для того, щоб нарешті самому представити країну на Євробаченні. Цього року литовський співак виступить на міжнародному конкурсі з піснею «Run with the Lions».

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